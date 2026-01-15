Google vs. ChatGPT: Macht Gemini Alphabet zur besten KI-Aktie 2026?









Alphabet gehört seit Jahrzehnten zu den prägendsten Technologiekonzernen der Welt. Aus der 1998 von Larry Page und Sergey Brin entwickelten Suchmaschine entstand mit Google eine globale Infrastruktur für Information, Werbung und digitale Dienste. Die Gründung der Holdingstruktur Alphabet im Jahr 2015 markierte den strategischen Wendepunkt: ein hochprofitables Kerngeschäft auf der einen Seite, langfristige Zukunftsprojekte auf der anderen. Heute steht der Konzern erneut an einem technologischen Umbruch – diesmal im Zeichen der künstlichen Intelligenz.





Im Zentrum steht dabei Gemini, Googles Antwort auf ChatGPT. Die jüngsten Quartalszahlen, Fortschritte bei Gemini, die wachsende Bedeutung von Google Cloud sowie Nachrichten rund um Waymo und KI-Integrationen bei großen Partnern wie Apple haben die Fantasie der Anleger neu entfacht. In der heutigen Aktienanalyse schauen wir deshalb genau hin: Kann Alphabet seine Marktmacht erfolgreich ins KI-Zeitalter übertragen – und wird die Aktie damit tatsächlich zu einer der spannendsten KI-Wetten für 2026?









Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.