ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Nasdaq-Rally verliert an Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.944,47 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25.547,07 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte.

Die TSMC-Nachrichten verhalfen vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung. Der weltweit größte Chip-Produzent will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so der boomenden Halbleiternachfrage zu entsprechen, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).

Später teilte das US-Finanzministerium mit, dass taiwanische Chip-Konzerne als Teil eines Handelsabkommens mindestens 250 Milliarden Dollar in den USA investieren werden. Zudem werde Taiwan Kreditgarantien für weitere mindestens 250 Milliarden Dollar an Investitionen bereitstellen. Mit dem nach monatelangen Verhandlungen geschlossenen Abkommen fallen zudem die US-Zölle für Waren aus Taiwan von zuletzt 20 auf 15 Prozent.

Die Papiere zahlreicher US-Halbleiterzulieferer verteuerten sich merklich, bröckelten im späten Handel aber ab. Applied Materials , Lam Research und KLA stiegen letztlich um 4,2 bis 7,7 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Nvidia , Micron , Broadcom und AMD legten um 0,9 bis 2,1 Prozent zu.

Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley verteuerten sich um 5,8 Prozent und Goldman Sachs um 4,6 Prozent.

Die Anteilsscheine des Vermögensverwalters Blackrock kletterten um 5,9 Prozent nach oben. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 über der Konsensschätzung.

Boston Scientific , Hersteller von Herz-Kreislauf-Geräten, will das Medizintechnik-Unternehmen Penumbra für 14,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktionäre von Penumbra können wählen, ob sie 374 US-Dollar in bar oder knapp 3,87 Boston-Scientific-Aktien erhalten möchten. Die Penumbra-Papiere schnellten um knapp 12 Prozent auf 350,50 Dollar hoch, während Boston Scientific um 4,0 Prozent nachgaben./edh/nas