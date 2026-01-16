Moskau, 16. Jan (Reuters) - Russland betrachtet Grönland als dänisches Territorium.

Die Sicherheitslage ⁠rund um ‍die Insel sei aus Sicht des Völkerrechts "außergewöhnlich", erklärte ‌das Präsidialamt in Moskau am Freitag zudem. ‍Die russische Regierung hatte es Anfang der Woche für inakzeptabel erklärt, dass der Westen behaupte, Russland und China ‍bedrohten Grönland. Die Krise ⁠um das Gebiet zeige die Doppelmoral der westlichen Mächte, ‍die eine moralische Überlegenheit für sich beanspruchten, erklärte ⁠der Kreml weiter. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt erklärt, die USA müssten Grönland für ‍die ‌eigene Sicherheit besitzen. Die Insel hätten auch Russland und China im Visier. Grönland ist ein autonomer Teil des Nato-Partners Dänemark.

