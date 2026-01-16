Warum diese Momentum-Strategie selbst im schwierigen Dezember überzeugt hat

Der Dezember stand ganz im Zeichen des Jahresabschlusses, einer Zinssenkung, des großen Verfallstags sowie einer spürbaren Zurückhaltung im KI-Segment. Trotz dieses anspruchsvollen Marktumfelds erreichte die Nasdaq-Momentum-Box dank ihrer regelbasierten, intelligenten Aktienauswahl ein neues Allzeithoch. Die spezialisierte KI-Box zeigte sich bemerkenswert stabil und korrigierte nur minimal, während die Short-Aktienbox ebenfalls zulegen konnte – ein Ergebnis, das sich im Marktvergleich mehr als sehen lassen kann.

Im aktuellen Monatsupdate werden neben den Ergebnissen auch ausgewählte Einzelwerte mit relevanten Nachrichten und Chartbildern vorgestellt. Das Momentum-Konzept setzt dabei auf eine vollständig automatisierte, monatliche Neuauswahl nach klar definierten Regeln und blendet emotionale Fehlentscheidungen konsequent aus. Die Methodik basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen eines Nobelpreisträgers und wurde – auch für die Short-Strategie – durch umfangreiche Backtests validiert.

In der Einzelwertbetrachtung sorgen unter anderem Warner Bros. Discovery mit Übernahmefantasie, Intel mit politischem Rückenwind sowie Micron Technology als Profiteur des Rechenzentrumsbooms für Aufmerksamkeit. Ergänzt wird das Bild durch Technologiewerte wie AMD und MongoDB, aber auch durch defensive Akzente aus dem Pharmabereich mit Regeneron Pharmaceuticals. Auf der Short-Seite stehen hingegen unter anderem Arm Holdings und Coinbase im Fokus – inklusive spannender Einblicke in ihre jeweiligen Schwächen und Korrelationen.





