EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa wird nach den neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit einen Sondergipfel einberufen. Als Termin für ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs kommt nach Angaben einer EU-Beamtin Donnerstag infrage./aha/DP/zb
