Gefragt wie nie! - Silberpreis im Höhenflug - ntv Zertifikate 16.01.2026
HSBC · Uhr
Am #Edelmetallmarkt geht es derzeit heiß her. Der #Silberpreis ist in einen wahren #Rallymodus gesprungen und hat zuletzt sogar erstmals die Marke von 90 US-Dollar pro Feinunze gebrochen. Was hinter dem Run steckt und wie Anleger von dem #Höhenflug profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA
Das könnte dich auch interessieren
Grönland-Konflikt heizt Rally anGold und Silber erklimmen weitere Rekordeheute, 06:50 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista