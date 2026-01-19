Gefragt wie nie! - Silberpreis im Höhenflug - ntv Zertifikate 16.01.2026

Am #Edelmetallmarkt geht es derzeit heiß her. Der #Silberpreis ist in einen wahren #Rallymodus gesprungen und hat zuletzt sogar erstmals die Marke von 90 US-Dollar pro Feinunze gebrochen. Was hinter dem Run steckt und wie Anleger von dem #Höhenflug profitieren können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



