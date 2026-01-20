Streaming-Anbieter

Netflix will Kaufpreis für Warner komplett in bar bezahlen

Der Streaming-Anbieter Netflix legt im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers nach. Das Unternehmen will sein bisheriges Gebot von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner jetzt komplett in bar bezahlen, wie es am Dienstag in Los Angeles mitteilte. Bislang sollten die Warner-Aktionäre einen Teil der Summe in Netflix-Aktien erhalten.

Konkurrent Paramount bietet hingegen gut 108 Milliarden Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschließlich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Für das Gebot zieht Paramount inzwischen vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Hinter Paramount steht die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannt ist.

