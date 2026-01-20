Pensionsfonds in Dänemark verkauft US-Staatsanleihen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mitten im Konflikt um Grönland verkauft ein dänischer Pensionsfonds seine US-Staatsanleihen. Der Fonds trenne sich von seinen Beständen im Wert von 100 Millionen US-Dollar, teilte AkademikerPension der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Grund dafür sei die angespannte Finanzlage der US-Regierung. Der Schritt stehe nicht in direktem Zusammenhang mit den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Europa, diese hätten die Entscheidung aber natürlich nicht erschwert, sagte Investment-Direktor Anders Schelde.

AkademikerPension hat in Dänemark knapp 175.000 Mitglieder und verwaltet Investitionen in Höhe von rund 25,7 Milliarden US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland mit allen Mitteln in seinen Besitz bringen. Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte er angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen, um den Widerstand gegen einen Verkauf der Arktisinsel an die USA zu brechen. Die Regierungschefs von Dänemark und Grönland kündigten dagegen Widerstand an./wbj/DP/mis

