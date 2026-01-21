DAVOS: Trump in Davos gelandet
dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist in Davos angekommen. Rund 40 Minuten nach dem Start in Zürich landete er mit einem Helikopter in dem Schweizer Alpenort, wie mitreisende Journalisten berichteten.
Am Nachmittag will Trump eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) halten - angesetzt ist diese für 14.30 Uhr. Am Rande der Veranstaltung will er sich mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen. Dabei peilt Trump etwa fünf Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs an, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten berichteten./ngu/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
WeltwirtschaftsforumTechnischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweizheute, 06:51 Uhr · dpa-AFX
"Geeinte und koordinierte Reaktion"Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Entspannung für die Märkte?Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista