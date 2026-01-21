Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Finanzmärkte/Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Finanzmärkte/Trump:

Wo ist die größte wirtschaftliche Schwachstelle der USA? Die Antwort ist zentral für die Reaktion der EU auf die unverschämten Zolldrohungen aus Washington. Inzwischen verfügt die Welt über einen gewissen Erfahrungsschatz zu diesem Thema, und der zeigt, dass Turbulenzen an den Kapitalmärkten Trump zum Einlenken zwingen können. Dafür gibt es sogar eine Theorie, die unter der Abkürzung Taco bekannt ist - Trump always chickens out. Im Zweifel macht der US-Präsident einen Rückzieher, wenn seine Eskapaden zu Verwerfungen an Aktienbörsen oder Anleihemärkten führen. Die Taco-Theorie zeigt, dass im Panzer der Wirtschaftsgroßmacht USA eine Lücke klafft: die ausufernden Staatsschulden, für deren Deckung die US-Regierung einen stetigen Strom an internationalem Kapital braucht. Die 7 größten europäischen Geldgeber der USA halten rund 2,8 Billionen Dollar an US-Staatsanleihen (.) Aber Anleihen als politische Waffe sind keine realistische Option. (.) Die Kollateralschäden könnten verheerend sein./yyzz/DP/mis