Wenn Daten zu Diagnosen werden: Der nächste große Umbruch im Gesundheitsmarkt
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: LeoWolfert/Shutterstock.com
Lange galt künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen als Zukunftsversprechen – beeindruckend in Präsentationen, aber schwer greifbar im klinischen Alltag. Doch genau hier beginnt sich etwas zu verschieben. Ein Unternehmen schafft es derzeit, hochkomplexe medizinische Daten, regulatorische Freigaben und skalierbare Software so zu verbinden, dass daraus messbares Wachstum, steigende Margen und erstmals echte Ertragskraft entstehen. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob KI die medizinische Diagnostik verändern wird, sondern wer sich dauerhaft als unverzichtbare Infrastruktur zwischen Ärzten, Kliniken und Pharma etabliert.
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungVom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckheute, 15:56 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista