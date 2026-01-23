ANALYSE-FLASH: RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 160 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Aktien sehr fest | BofA FM Survey | Wirtschaft brummt | Spirit gerettet?gestern, 13:45 Uhr · Markus Koch
Aktien New York AusblickWall Street dürfte Erholung in langsamerem Tempo fortsetzengestern, 14:49 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungVom Pilotprojekt zur Plattform: Red Cat gegen Ondas im Realitätscheckgestern, 15:56 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“20. Jan. · onvista