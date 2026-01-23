DAX tritt auf der Stelle, US‑Indizes leicht im Minus

Im Fokus steht heute die geopolitische Nachrichtenlage. Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA über mögliche Wege zu einem Kriegsende sorgen für Bewegung – insbesondere bei zyklischen und sicherheitsrelevanten Branchen. Zudem beobachten Investoren die politischen Begleittöne aus den USA mit Blick auf Handelsfragen sehr genau, nachdem zuletzt aufgeschobene Zolldrohungen kurzfristig für Entlastung an den Märkten gesorgt hatten.

Ericsson

Der schwedische Telekomausrüster präsentiert sich deutlich fester. Auslöser sind robuste Zahlen für das vierte Quartal: Sowohl Umsatz als auch operative Profitabilität fielen besser aus als erwartet. Zusätzlich sorgen eine angehobene Dividende und die erstmalige Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms für Rückenwind.

Siemens Energy

Auch Siemens Energy setzt seine Rekordserie fort und zeigt sich zum Handelsstart freundlicher. Treiber ist der anhaltend hohe Auftragseingang, insbesondere im Kontext des steigenden globalen Strombedarfs durch den KI‑Boom. Der Titel zählt erneut zu den stärksten DAX-Werten.

BASF

Am anderen Ende steht BASF. Die Aktie startet schwächer, nachdem veröffentlichte Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr die Gewinnerwartungen verfehlten. Der Chemiekonzern leidet weiter unter gedämpfter Nachfrage und Margendruck, was zu deutlichen Abgaben führt.