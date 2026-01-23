DAX tritt auf der Stelle, US‑Indizes leicht im Minus
Zum Handelsauftakt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt unverändert.
Der DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle. Die europäischen Standardwerte tendieren leicht schwächer, während auch die US‑Indizes im frühen Handel geringfügig nachgeben. In Asien verzeichnete der japanische Leitindex deutliche Abgaben.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute die geopolitische Nachrichtenlage. Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA über mögliche Wege zu einem Kriegsende sorgen für Bewegung – insbesondere bei zyklischen und sicherheitsrelevanten Branchen. Zudem beobachten Investoren die politischen Begleittöne aus den USA mit Blick auf Handelsfragen sehr genau, nachdem zuletzt aufgeschobene Zolldrohungen kurzfristig für Entlastung an den Märkten gesorgt hatten.
Ericsson
Der schwedische Telekomausrüster präsentiert sich deutlich fester. Auslöser sind robuste Zahlen für das vierte Quartal: Sowohl Umsatz als auch operative Profitabilität fielen besser aus als erwartet. Zusätzlich sorgen eine angehobene Dividende und die erstmalige Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms für Rückenwind.
Siemens Energy
Auch Siemens Energy setzt seine Rekordserie fort und zeigt sich zum Handelsstart freundlicher. Treiber ist der anhaltend hohe Auftragseingang, insbesondere im Kontext des steigenden globalen Strombedarfs durch den KI‑Boom. Der Titel zählt erneut zu den stärksten DAX-Werten.
BASF
Am anderen Ende steht BASF. Die Aktie startet schwächer, nachdem veröffentlichte Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr die Gewinnerwartungen verfehlten. Der Chemiekonzern leidet weiter unter gedämpfter Nachfrage und Margendruck, was zu deutlichen Abgaben führt.
Die beliebtesten Titel
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN3F9R
|6,86
|90,338148 USD
|11,61
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F7R
|9,63
|86,936712 USD
|8,3
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0C
|25,02
|22348,857478 Punkte
|9,92
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2TFU
|22,95
|71,204779 USD
|3,58
|Open End
|Silber
|Bull
|UN3F67
|11,83
|84,335614 USD
|6,84
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRH
|4,36
|2500,00 EUR
|7,22
|17.06.2026
|SolarEdge Technologies Inc.
|Call
|UG7U8S
|6,94
|35,00 USD
|2,63
|17.06.2026
|MTU Aero Engines AG
|Call
|HD7LTE
|0,33
|500,00 EUR
|11,34
|17.06.2026
|Citigroup Inc.
|Call
|UG1R9K
|1,07
|120,00 USD
|4,89
|16.12.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG4CMT
|1,92
|690,00 USD
|10,5
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|UG4KKQ
|2,04
|93,616443 EUR
|9
|Open End
|Hensoldt AG
|Long
|UG9JAP
|5,80
|62,712446 EUR
|4
|Open End
|Exxon Mobil Corp.
|Long
|HD2ZP8
|9,27
|100,254833 USD
|4
|Open End
|adidas AG
|Long
|HC281K
|4,15
|101,655364 EUR
|3
|Open End
|eBay Inc.
|Short
|UG1WLB
|1,54
|125,175768 USD
|-3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 10:05 Uhr;
