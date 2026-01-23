EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.01.2026 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: four two na GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Herr Vorname: Markus Nachname(n): Zöllner Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Alzchem Group AG

b) LEI

8945004EL7WZK3ERG181

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2YNT30

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 150,48 EUR 37.620.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 150,48 EUR 37.620.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

