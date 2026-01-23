Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 16 January 2026 to 22 January 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/01/2026

FR0013230612

309

16.4369

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/01/2026

FR0013230612

1 722

16.4772

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/01/2026

FR0013230612

1 639

16.0984

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/01/2026

FR0013230612

95

16.0800

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/01/2026

FR0013230612

204

15.9494

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/01/2026

FR0013230612

1 032

15.9482

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/01/2026

FR0013230612

109

15.8200

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/01/2026

FR0013230612

1 121

15.9370

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/01/2026

FR0013230612

299

16.2819

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/01/2026

FR0013230612

11 145

16.2421

XPAR

 

 

 

TOTAL

17 675

16.2124

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260123659582/en/

Tikehau Capital

