Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 16 January 2026 to 22 January 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/01/2026
|
FR0013230612
|
309
|
16.4369
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
16/01/2026
|
FR0013230612
|
1 722
|
16.4772
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/01/2026
|
FR0013230612
|
1 639
|
16.0984
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
19/01/2026
|
FR0013230612
|
95
|
16.0800
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/01/2026
|
FR0013230612
|
204
|
15.9494
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/01/2026
|
FR0013230612
|
1 032
|
15.9482
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/01/2026
|
FR0013230612
|
109
|
15.8200
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/01/2026
|
FR0013230612
|
1 121
|
15.9370
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/01/2026
|
FR0013230612
|
299
|
16.2819
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/01/2026
|
FR0013230612
|
11 145
|
16.2421
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
17 675
|
16.2124
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260123659582/en/
Tikehau Capital