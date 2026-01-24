IRW-News: EMP Metals Corp.: EMP Metals und Saltworks schließen Vereinbarung zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage Projekt Aurora

IRW-PRESS: EMP Metals Corp.: EMP Metals und Saltworks schließen Vereinbarung zur Entwicklung einer Demonstrationsanlage Projekt Aurora

Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2025 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über eine Lithium-Demonstrationsanlage (die Demo-Vereinbarung) mit Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) geschlossen hat, um eine Demonstrationsanlage für die Lithiumraffination (Projekt Aurora) auf dem Projekt Viewfield von EMP Metals in Saskatchewan, Kanada, zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Das Projekt Aurora baut auf dem Erfolg des bereits abgeschlossenen Pilotprogramms zur Lithiumumwandlung auf und ist ein großer Schritt in Richtung der Kommerzialisierung des Lithiumsole-Portfolios des Unternehmens.

Highlights der Transaktion:

- Das Ziel des Projekts Aurora ist es, die Kosten zu senken, die Leistung zu verbessern und die Risiken im Zusammenhang mit der Lithiumsolegewinnungs- und -raffinationstechnologie auf der Grundlage der Ressourcen von EMP Metals zu steuern. Das Projekt wird Partnerschaften und nicht verwässernde Finanzierungen nutzen, um Risiken bei Innovationen zur Erschließung des Zukunftspotenzials zu mindern.

- Saltworks wird eine an einen Bohrlochkopf angeschlossene Demonstrationsanlage mit kontinuierlichem Durchfluss in Saskatchewan entwerfen, bauen und in Betrieb nehmen, um zehn (10) m3 rohe Lithiumsole pro Tag zu raffiniertem und konzentriertem Lithiumchlorid (CLC) zu verarbeiten. Saltworks wird außerdem seine bereits bestehende Lithiumumwandlungsanlage in Richmond (British Columbia) modernisieren, um CLC kontinuierlich zu Lithiumkarbonat zu verarbeiten.

- EMP Metals wird die Infrastruktur für die Demonstrationsanlage bereitstellen und Lithiumsole aus seiner Horizontalbohrung bei Viewfield liefern.

- Das Projekt Aurora baut auf dem äußerst erfolgreichen Pilotprogramm auf, in dessen Rahmen Lithiumkarbonat in Batteriequalität mit einem Reinheitsgrad von 99,7 % hergestellt wurde.

- Für das Projekt Viewfield wurde eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung vorgelegt, die einen Kapitalwert vor Steuern von 1,4 Milliarden US$ bei einem internen Zinsfuß von 55 % und einen Kapitalwert nach Steuern von 1,06 Milliarden US$ bei einem internen Zinsfuß von 45 % ausweist (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2024).

Paul Schubach, COO von EMP Metals, kommentierte: In den letzten 18 Monaten haben wir das Risiko unserer Lithiumsoleprojekte durch eine solide PEA für Viewfield, eines Reinheitsgrads von 99,7 % Lithiumkarbonat im Rahmen unserer Pilotprogrammen, starke Durchflussraten und eine stabile Konzentration in unserer Horizontalbohrung bei Viewfield erheblich reduziert. Unsere Zusammenarbeit mit Saltworks zum Aufbau, Betrieb und Nachweis eines Hub-and-Spoke-Modells für die kommerzielle Produktion ist der nächste wichtige Schritt zur Weiterentwicklung unseres Lithiumsoleprojekts Viewfield auf dem Weg zur Kommerzialisierung. Das Know-how von Saltworks bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Lithiumraffination wird den Projekten von EMP voraussichtlich einen erheblichen Mehrwert verschaffen.

Benjamin Sparrow, CEO von Saltworks Technologies, kommentierte: EMP Metals verfügt über beeindruckende Ressourcen, ein hervorragendes Team und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen durch strategische Partnerschaften und gezielte Innovationen. Diese Partnerschaft hat sich der Vereinfachung, Kostensenkung und Innovation verschrieben, die skalierbar sein werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine vollständig integrierte Systemoptimierung angestrebt, die bei der Bohrung beginnt und bei kostengünstigen Batteriechemikalien endet. Saltworks schätzt die Unterstützung durch das CMRDD-Programm von Natural Resources Canada und das IRAP-Programm des National Research Council, die darauf abzielen, die Entwicklung des Sektors für kritische Mineralien in Kanada voranzutreiben.

EMP und Saltworks verfolgen das gemeinsame Ziel, Kosten zu senken, Prozesse zu vereinfachen und die besten verfügbaren und wirtschaftlichsten Technologien zu nutzen, während gleichzeitig ein komplettes Lithiumsystem vom Bohrloch bis zur Batteriechemikalie optimiert wird. Die Demonstrationsanlage im Rahmen des Projekts Aurora wird ein mit dem Bohrloch verbundenes, kontinuierliches, modulares Hub-and-Spoke-Modell zur Lithiumgewinnung und -raffination etablieren, testen und optimieren. Das Vor-Ort-Programm zielt darauf ab, Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zukünftiger Investitionen zu verringern. Im Rahmen des Projekts Aurora wird Saltworks die Planung einer Großanlage und die Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Raffinerie mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei die Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Demo-Vereinbarung erhaelt Saltworks außerdem insgesamt 2.500.000 Aktienkaufwarrants von EMP Metals, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie ausgeübt werden können. EMP Metals kann das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen, wenn die Aktien von EMP Metals während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei über 0,75 $ pro Aktie gehandelt werden. Das neue Ablaufdatum liegt dann 30 Tage nach Erhalt der Mitteilung über eine solche Vorverlegung.

Über EMP Metals

EMP Metals ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP Metals hält derzeit 196.000 Acres (netto, 79.300 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karl Kottmeier, CEO

karl@pemgroup.ca

Tel: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel: 1-306-519-8341

208A - 980 West 1st Street

North Vancouver, BC V7P 3N4

Vorsorglicher Hinweis zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Lithiumsoleprojekt Viewfield ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Ressourcen, die als zu spekulativ angesehen werden, um mit ihnen wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die in der PEA dargestellten Schätzungen realisiert werden. Die Wirtschaftlichkeit von Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ist nicht nachgewiesen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt wurde von Greg Bronson, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bronson ist ein Direktor des Unternehmens und gilt daher nicht als unabhängig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

