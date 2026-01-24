Wochenrückblick – Die Edelmetallrallye geht weiter

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der DAX® und der S&P 500® fielen zum Wochenauftakt ins Minus, konnten sich jedoch bis Freitag wieder stabilisieren. Die Edelmetalle Gold und Silber erreichten mit zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten aus Davos erneut historische Höchstwerte. Parallel dazu einigten sich NATO-Generalsekretär Rutte und US-Präsident Trump auf die Grundlage für eine Grönland-Vereinbarung. Während neue Daten zum Bruttoinlandsprodukt in China und den USA veröffentlicht wurden, sorgten Unternehmensnachrichten von Netflix, Carl-Zeiss Meditec und Intel für zusätzliche Impulse.





Globaler Aktienmarkt – DAX® und US-Indizes geraten ins Schwanken



Der DAX® rutschte diese Woche direkt zu Beginn etwas nach unten und fiel zur Mitte der Woche auf etwa 24.360 Punkte. Seit dieser Kursmarke konnte sich der DAX® wieder erholen und notierte am Freitagmorgen bei rund 24.855 Punkten. Auch die amerikanischen Indizes legten, nach dem Börsenfeiertag am Montag, einen ähnlichen Kursverlauf hin. Der S&P 500® notierte somit am Donnerstagabend rund 0,35 Prozent unter dem Schlusskurs der Vorwoche bei etwa 6.913 Punkten. Etwas besser schnitten der Dow Jones Industrial Average® und der Nasdaq-100® Index ab, da beide Indizes zum Donnerstagabend mit etwa 49.384 und 25.518 Zählern auf dem Stand des Vorwochenschlusskurs lagen.



