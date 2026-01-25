US-Wintersturm: Mehr als eine Million Stromkunden betroffen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der heftige Wintersturm in den USA hat mittlerweile zu Stromausfällen bei mehr als einer Million Kunden geführt. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) waren nach Angaben der Übersichtsseite poweroutage.us, die Daten von Energieversorgern zusammenträgt, in den Vereinigten Staaten mehr als eine Million Kunden betroffen./rin/DP/zb
