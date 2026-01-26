Chemiekonzern

BASF prüft Trennung von Tochter Trinamix

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Chemiekonzern BASF prüft eine ⁠Trennung ‍von seiner Tochterfirma Trinamix.

Man prüfe ‌strategische Optionen für das auf biometrische ‍Bildgebung und mobile Materialanalyse spezialisierte Tochterunternehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. ‍Diese Aktivitäten seien ⁠nicht Bestandteil des Kerngeschäfts, auf das ‍sich BASF im Rahmen seiner neuen ⁠Strategie konzentriere. "Zu den strategischen Maßnahmen kann auch der Verkauf ‍einzelner ‌Arbeitsfelder gehören", hieß es.

BASF

