Chemiekonzern
BASF prüft Trennung von Tochter Trinamix
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Chemiekonzern BASF prüft eine Trennung von seiner Tochterfirma Trinamix.
Man prüfe strategische Optionen für das auf biometrische Bildgebung und mobile Materialanalyse spezialisierte Tochterunternehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Diese Aktivitäten seien nicht Bestandteil des Kerngeschäfts, auf das sich BASF im Rahmen seiner neuen Strategie konzentriere. "Zu den strategischen Maßnahmen kann auch der Verkauf einzelner Arbeitsfelder gehören", hieß es.
