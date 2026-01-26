Berlin: Eine Million Euro für Hinweise zu Brandanschlag auf Stromversorgung

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Für Hinweise zu den Tätern beim vermutlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin ist nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) eine Million Euro Belohnung ausgesetzt worden. Diese Summe habe "der Bund" ausgelobt, sagte Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das sei ein "einmaliger Vorgang" in Bezug auf die Größenordnung der Summe und auch auf die Situation, sagte Spranger weiter. Sie betonte erneut: "Wir sprechen hier über Terrorismus."/rab/DP/men

