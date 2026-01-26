Nasdaq-100 Index® - Vor neuem Vola-Impuls?

Die Bollinger Bänder sind einer unserer absoluten Lieblingsindikatoren. Das ist die perfekte Einleitung für die Analyse der charttechnischen Ausgangslage des Nasdaq-100®. Seit Ende Oktober tendieren die US-Technologietitel nur noch seitwärts. Dabei haben die Amplituden zuletzt spürbar abgenommen, sodass sich in der Folge oberes und unteres Bollinger Band (akt. bei 25.902/25.119 Punkten) sehr stark zusammengezogen haben. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Damit sich dieser auf der Oberseite entlädt, bedarf es eines Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 25.825 Punkten). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde den Grundstein für ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 26.182 Punkten. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Trendlinie, welche die verschiedenen Tiefpunkte seit Sommer 2025 verbindet, und aktuell bei 24.312 Punkten verläuft nicht mehr zu unterschreiten. Letzteres würde das Risiko einer oberen Trendwende spürbar erhöhen. Per Saldo manövriert sich der Nasdaq-100® immer mehr in eine klassische „make or break“-Situation hinein.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

