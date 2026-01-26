Nasdaq-100 Index® - Vor neuem Vola-Impuls?
HSBC · Uhr
Vor neuem Vola-Impuls?
Die Bollinger Bänder sind einer unserer absoluten Lieblingsindikatoren. Das ist die perfekte Einleitung für die Analyse der charttechnischen Ausgangslage des Nasdaq-100®. Seit Ende Oktober tendieren die US-Technologietitel nur noch seitwärts. Dabei haben die Amplituden zuletzt spürbar abgenommen, sodass sich in der Folge oberes und unteres Bollinger Band (akt. bei 25.902/25.119 Punkten) sehr stark zusammengezogen haben. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Damit sich dieser auf der Oberseite entlädt, bedarf es eines Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 25.825 Punkten). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde den Grundstein für ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 26.182 Punkten. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Trendlinie, welche die verschiedenen Tiefpunkte seit Sommer 2025 verbindet, und aktuell bei 24.312 Punkten verläuft nicht mehr zu unterschreiten. Letzteres würde das Risiko einer oberen Trendwende spürbar erhöhen. Per Saldo manövriert sich der Nasdaq-100® immer mehr in eine klassische „make or break“-Situation hinein.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die Bollinger Bänder sind einer unserer absoluten Lieblingsindikatoren. Das ist die perfekte Einleitung für die Analyse der charttechnischen Ausgangslage des Nasdaq-100®. Seit Ende Oktober tendieren die US-Technologietitel nur noch seitwärts. Dabei haben die Amplituden zuletzt spürbar abgenommen, sodass sich in der Folge oberes und unteres Bollinger Band (akt. bei 25.902/25.119 Punkten) sehr stark zusammengezogen haben. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Damit sich dieser auf der Oberseite entlädt, bedarf es eines Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 25.825 Punkten). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde den Grundstein für ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 26.182 Punkten. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die Trendlinie, welche die verschiedenen Tiefpunkte seit Sommer 2025 verbindet, und aktuell bei 24.312 Punkten verläuft nicht mehr zu unterschreiten. Letzteres würde das Risiko einer oberen Trendwende spürbar erhöhen. Per Saldo manövriert sich der Nasdaq-100® immer mehr in eine klassische „make or break“-Situation hinein.
Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
WochenausblickDax dürfte nach überstandenem Zoll-Schock auf Richtungssuche bleiben23. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJapan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr AktienWie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista