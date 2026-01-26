Sprung um über 13 Prozent: Silber schießt auf neuen Rekord

Der Silberpreis hat zum Start der neuen Woche dramatisch zugelegt. Mit einem Sprung von zeitweise 13,6 Prozent auf mehr als 117 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) kletterte der "kleine Bruder" an nur einem Handelstag so stark wie seit 2008 nicht mehr, so die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Zuletzt lag der Spotpreis noch gut 4,1 Prozent höher bei 109,33 Dollar. In Euro gerechnet ging es um 3,9 Prozent auf 91,96 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat sich Silber nun schon rund um rund 50 Prozent verteuert, nachdem es im Gesamtjahr 2025 schon um 147 Prozent nach oben ging. Der Unzenpreis für Gold durchbrach unterdessen am Montag erstmals über die Marke von 5.000 US-Dollar.

Hinter der Silber-Rally stehen zwei wesentliche Treiber. Einerseits profitiert das Edelmetall von einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis vieler Investoren. Trotz guter Gewinne an den Aktienmärkten fragen Anleger vermehrt "sichere Häfen" wie Gold und Silber nach. Auf der anderen Seite bleibt Silber auch als Industriemetall, mit Anwendungen vor allem bei Elektronik und Solarenergie, stark gefragt. Der Markt für Silber befindet sich schon seit Jahren im Angebotsdefizit, die Bestände an den Edelmetallbörsen in London und New York sind historisch niedrig.

Gleichwohl zeigte sich Silber zuletzt extrem volatil. Tagesgewinne von mehr als fünf Prozent treten vermehrt auf. Im Dezember erlebte der Preis auch einen harschen Absturz. Nach einem Anstieg von mehr als acht Prozent Ende Dezember schlitterte der Preis darauffolgend an nur einem Tag um 11,3 Prozent abwärts. Allerdings erholte sich der Kurs danach ebenso rasant.