DAX verliert Schwung – Puma sorgt für Bewegung

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit Rückenwind gestartet, konnte das Tempo jedoch nicht halten.

Der DAX rutschte im weiteren Verlauf ins Minus, nachdem er zum Auftakt noch im Plus gestartet war. Während in Frankfurt Zurückhaltung einkehrte, präsentierte sich der Euro Stoxx 50 etwas stabiler. An den internationalen Märkten blieb das Bild gemischt: Die Indikation für den Dow Jones zeigt ein Minus, während S&P 500 und Nasdaq fester notieren.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Tages steht am Nachmittag die Veröffentlichung des US‑Verbrauchervertrauens für Januar. Der Stimmungsindikator gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumlaune der privaten Haushalte und damit für die Konjunkturdynamik in den Vereinigten Staaten. Da für die anstehende Zinssitzung der US‑Notenbank kaum Änderungen erwartet werden, richtet sich der Blick der Märkte umso stärker auf Signale aus der Realwirtschaft und mögliche Rückschlüsse auf die geldpolitische Perspektive. Meistgehandelte Aktien im Fokus Puma

Die Aktie des Sportartikelherstellers zeigte sich mit deutlichen Aufschlägen. Auslöser ist der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta, der sich einen bedeutenden Anteil gesichert hat. Die Transaktion bringt nicht nur einen neuen Großaktionär, sondern unterstreicht auch den strategischen Wert der Marke. Nach der anfänglichen Kurseuphorie setzte im regulären Handel allerdings Gewinnmitnahme ein. UnitedHealth

Die Aktien des US‑Krankenversicherers gerieten vorbörslich deutlich unter Druck und notierten zeitweise mit einem kräftigen Abschlag von rund acht Prozent. Belastend wirken enttäuschende Vorgaben für die staatlichen Medicare‑Vergütungssätze, die unter den Markterwartungen ausgefallen sind. Damit verschärfen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Branchenriesen spürbar. Investoren fürchten, dass die Margen im wichtigen staatlichen Versicherungsgeschäft stärker unter Druck geraten könnten als bislang angenommen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UG98E7 6,92 24181,0816 Punkte 33,71 Open End Silber Bull UN32XT 30,84 75,438273 USD 3,1 Open End X-DAX® Bull UG98E9 5,42 24331,5863 Punkte 42,3 Open End Silber Bull UN2R57 37,35 67,705153 USD 2,53 Open End DAX® Bull UN1URQ 7,88 24109,583712 Punkte 30,72 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2026; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Meta Platforms Inc. Call UN247L 0,75 745,00 USD 15,47 18.02.2026 Microsoft Corp. Call UG4CPB 1,03 500,00 USD 13,17 18.03.2026 Advanced Micro Devices Inc. Call UG2BXH 5,23 250,00 USD 2,61 13.01.2027 Silber Call UN2TZ6 19,66 116,50 USD 2,89 19.06.2026 Meta Platforms Inc. Call UN29T1 1,27 720,00 USD 13,82 18.02.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit UnitedHealth Group Inc. Long HD31AR 1,98 175,876407 USD 2 Open End Palantir Technolgies Inc. Long UG87TU 5,35 134,007971 USD 5 Open End Tesla Inc. Long UG8GR6 3,41 386,931458 USD 9 Open End DAX® Long UG5TVQ 2,56 23689,716074 Punkte 20 Open End Apple Inc. Long HD2RUK 1,98 212,891291 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2025; 10:55 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!