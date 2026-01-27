Verhandlungen abgeschlossen

EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal

Die EU und Indien haben die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Indiens Premierminister Narendra Modi mit.

