Procter & Gamble Co. - Doppelte Steilvorlage

Die „Dogs of the Dow”-Strategie setzt jedes Jahr auf die zehn Titel aus dem Dow Jones®, mit der höchsten Dividendenrendite. Für uns als Techniker ist das eine spannende Vorselektion, die wir allerdings stets mit dem konkreten Chartverlauf abgleichen. Dabei ist uns die Procter & Gamble-Aktie aufgefallen. Seit März 2025 befindet sich der Konsumtitel im Rückwärtsgang. Aufgrund des Kursrückgangs von 180 USD bis auf 140 USD tauchte der MACD zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2022 ab und hat auf diesem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Letzteres vollzieht sich auf Basis des Rückzugsbereichs bei rund 137 USD, wo die Procter & Gamble-Aktie zuletzt zwei „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt hat (siehe Chart). Dass die Börsenampel auch charttechnisch wieder auf „grün“ springt, dafür liefert der aktuelle Spurt über den Abwärtstrend seit März 2025 (akt. bei 147,75 USD) möglicherweise die entscheidende Steilvorlage. Dank dieses Befreiungsschlages, könnte die „Dogs of the Dow“-Selektion auch 2026 aufgehen. Der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 154,69 USD) definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe die horizontalen Barrieren bei rund 158 USD in den Fokus rücken.

Procter & Gamble Co. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Procter & Gamble Co.

Quelle: LSEG, tradesignal²

