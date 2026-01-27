Procter & Gamble Co. - Doppelte Steilvorlage
HSBC · Uhr
Doppelte Steilvorlage
Die „Dogs of the Dow”-Strategie setzt jedes Jahr auf die zehn Titel aus dem Dow Jones®, mit der höchsten Dividendenrendite. Für uns als Techniker ist das eine spannende Vorselektion, die wir allerdings stets mit dem konkreten Chartverlauf abgleichen. Dabei ist uns die Procter & Gamble-Aktie aufgefallen. Seit März 2025 befindet sich der Konsumtitel im Rückwärtsgang. Aufgrund des Kursrückgangs von 180 USD bis auf 140 USD tauchte der MACD zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2022 ab und hat auf diesem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Letzteres vollzieht sich auf Basis des Rückzugsbereichs bei rund 137 USD, wo die Procter & Gamble-Aktie zuletzt zwei „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt hat (siehe Chart). Dass die Börsenampel auch charttechnisch wieder auf „grün“ springt, dafür liefert der aktuelle Spurt über den Abwärtstrend seit März 2025 (akt. bei 147,75 USD) möglicherweise die entscheidende Steilvorlage. Dank dieses Befreiungsschlages, könnte die „Dogs of the Dow“-Selektion auch 2026 aufgehen. Der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 154,69 USD) definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe die horizontalen Barrieren bei rund 158 USD in den Fokus rücken.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die „Dogs of the Dow”-Strategie setzt jedes Jahr auf die zehn Titel aus dem Dow Jones®, mit der höchsten Dividendenrendite. Für uns als Techniker ist das eine spannende Vorselektion, die wir allerdings stets mit dem konkreten Chartverlauf abgleichen. Dabei ist uns die Procter & Gamble-Aktie aufgefallen. Seit März 2025 befindet sich der Konsumtitel im Rückwärtsgang. Aufgrund des Kursrückgangs von 180 USD bis auf 140 USD tauchte der MACD zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2022 ab und hat auf diesem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Letzteres vollzieht sich auf Basis des Rückzugsbereichs bei rund 137 USD, wo die Procter & Gamble-Aktie zuletzt zwei „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt hat (siehe Chart). Dass die Börsenampel auch charttechnisch wieder auf „grün“ springt, dafür liefert der aktuelle Spurt über den Abwärtstrend seit März 2025 (akt. bei 147,75 USD) möglicherweise die entscheidende Steilvorlage. Dank dieses Befreiungsschlages, könnte die „Dogs of the Dow“-Selektion auch 2026 aufgehen. Der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 154,69 USD) definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe die horizontalen Barrieren bei rund 158 USD in den Fokus rücken.
Procter & Gamble Co. (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Procter & Gamble Co.
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Weniger Cash, mehr AktienWie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista