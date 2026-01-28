AKTIE IM FOKUS: Bayer trotz Korrektur weiter bester Dax-Wert 2026

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer sind am Mittwoch etwas von ihrem Vortageshoch seit September 2023 zurückgekommen. Mit 22 Prozent Jahresplus bleiben sie aber bester Wert im Dax im noch jungen Jahr.

Die Hoffnung der Anleger, dass die langwierigen Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA in Bälde endlich abgehakt werden könnten, sorgte seit Dezember für eine Neubewertung. Zudem haben sich die Perspektiven für das Pharma-Geschäft mittlerweile stark verbessert, die Angst vor einer Patentklippe ist angesichts erfolgreicher neuer Medikamente sowie aussichtsreicher Medikamentenkandidaten weitgehend abgehakt.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux sehen Bayer neben BASF als beste Anlageidee in der deutschen Chemiebranche für 2026. Auch sie verweisen darauf, dass die Belastung der Glyphosat-Causa inzwischen langsam abnimmt. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hat. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court.

Zudem loben die Kepler-Experten die starke Dynamik in der Liefe-Science-Pipeline von Bayer./ag/mis

