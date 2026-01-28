Märkte heute

SK Hynix im KI-Schub – ASML überzeugt, Seagate blickt weit voraus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, LVMH, ASML, SK Hynix, UPS, Boeing, General Motors, Nvidia, Seagate und Texas Instruments.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML – Zahlen und Ausblick

Starke Quartalszahlen, hohe Auftragseingänge und ein ambitionierter Ausblick bei ASML. Doch wie viel davon ist bereits eingepreist?

SK Hynix – KI-Speicher als Wachstumsmotor

Rekordzahlen, technologische Führung bei HBM und spannende Perspektiven rund um neue Chip-Generationen. Was bedeutet das für die SK-Hynix-Aktie?

Seagate – Volle Auftragsbücher im Datacenter-Boom

Hohe Auslastung, starke Margen und langfristige Nachfrage: Was das für Visibilität und Bewertung von Seagate bedeutet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
Nvidia
ASML
LVMH
Boeing
Seagate Technology
UPS
Texas Instruments
General Motors
SK Hynix
HBM Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetallrally
Rheinmetall auch im All? Gold und Micron im Fokus26. Jan. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 27.01.2026
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärtsgestern, 17:55 Uhr · onvista
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News