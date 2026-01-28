Märkte heute
SK Hynix im KI-Schub – ASML überzeugt, Seagate blickt weit voraus
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Silber, LVMH, ASML, SK Hynix, UPS, Boeing, General Motors, Nvidia, Seagate und Texas Instruments.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
ASML – Zahlen und Ausblick
Starke Quartalszahlen, hohe Auftragseingänge und ein ambitionierter Ausblick bei ASML. Doch wie viel davon ist bereits eingepreist?
SK Hynix – KI-Speicher als Wachstumsmotor
Rekordzahlen, technologische Führung bei HBM und spannende Perspektiven rund um neue Chip-Generationen. Was bedeutet das für die SK-Hynix-Aktie?
Seagate – Volle Auftragsbücher im Datacenter-Boom
Hohe Auslastung, starke Margen und langfristige Nachfrage: Was das für Visibilität und Bewertung von Seagate bedeutet.
