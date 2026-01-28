SK Hynix im KI-Schub – ASML überzeugt, Seagate blickt weit voraus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML – Zahlen und Ausblick

Starke Quartalszahlen, hohe Auftragseingänge und ein ambitionierter Ausblick bei ASML. Doch wie viel davon ist bereits eingepreist?

SK Hynix – KI-Speicher als Wachstumsmotor

Rekordzahlen, technologische Führung bei HBM und spannende Perspektiven rund um neue Chip-Generationen. Was bedeutet das für die SK-Hynix-Aktie?

Seagate – Volle Auftragsbücher im Datacenter-Boom

Hohe Auslastung, starke Margen und langfristige Nachfrage: Was das für Visibilität und Bewertung von Seagate bedeutet.