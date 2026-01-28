Quartalsbericht veröffentlicht

Texas Instruments dank Nachfrage-Erholung optimistisch

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Der Spezialist für Analog-Chips übertraf mit ⁠seiner am ‍Dienstag veröffentlichten Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen. Das Unternehmen peilt ‌Erlöse von 4,32 bis 4,68 Milliarden Dollar und einen Überschuss ‍zwischen 1,22 und 1,48 Dollar je Aktie an. Die TI-Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um fünf Prozent.

Im abgelaufenen Vierteljahr wuchs der Umsatz den ‍Angaben zufolge um zehn ⁠Prozent auf 4,42 Milliarden Dollar. Der Gewinn habe bei 1,27 Dollar je Aktie gelegen. Diese ‍Zahlen entsprachen in etwa den Analystenprognosen.

Die Geschäftszahlen von TI gelten als ⁠Indikator für die Nachfrage in vielen Branchen, da die Chips in etlichen Produkten verbaut werden. Die Verwirrung um die ‍US-Zollpolitik mache dem ‌Halbleiter-Sektor jedoch zu schaffen, warnten die Analysten des Brokerhauses Stifel, Nicolaus & Co. Die Regierung in Washington hatte Mitte Januar Zölle auf bestimmte Hochleistungschips verhängt, gewährt jedoch zahlreiche Ausnahmen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Texas Instruments
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

Steigende Preise für Speicherchips
SK Hynix mit erneutem Rekordquartal - Gewinn verdoppeltheute, 10:18 Uhr · Reuters
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Sanierungskurs
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum23. Jan. · dpa-AFX
Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News