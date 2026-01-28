Texas Instruments dank Nachfrage-Erholung optimistisch

Der Spezialist für Analog-Chips übertraf mit ⁠seiner am ‍Dienstag veröffentlichten Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen. Das Unternehmen peilt ‌Erlöse von 4,32 bis 4,68 Milliarden Dollar und einen Überschuss ‍zwischen 1,22 und 1,48 Dollar je Aktie an. Die TI-Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um fünf Prozent.

Im abgelaufenen Vierteljahr wuchs der Umsatz den ‍Angaben zufolge um zehn ⁠Prozent auf 4,42 Milliarden Dollar. Der Gewinn habe bei 1,27 Dollar je Aktie gelegen. Diese ‍Zahlen entsprachen in etwa den Analystenprognosen.

Die Geschäftszahlen von TI gelten als ⁠Indikator für die Nachfrage in vielen Branchen, da die Chips in etlichen Produkten verbaut werden. Die Verwirrung um die ‍US-Zollpolitik mache dem ‌Halbleiter-Sektor jedoch zu schaffen, warnten die Analysten des Brokerhauses Stifel, Nicolaus & Co. Die Regierung in Washington hatte Mitte Januar Zölle auf bestimmte Hochleistungschips verhängt, gewährt jedoch zahlreiche Ausnahmen.