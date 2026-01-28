Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der Ukraine nach Behördenangaben an mehreren Orten Zivilisten getötet oder verletzt worden. In der Gemeinde Bilohorodka westlich von Kiew sei ein Elternpaar getötet worden, teilte die nationale Polizei auf Telegram mit. Das vierjährige Kind des Paares musste demnach verletzt behandelt werden. Daneben habe es drei weitere Verletzte gegeben.

Im südlichen Gebiet Dnipropetrowsk wurde ein Mann getötet. Sieben Menschen wurden verletzt, wie Militärgouverneur Olexander Hanscha mitteilte. Auch Odessa am Schwarzen Meer wurde die zweite Nacht in Folge attackiert.

Weiterhin kaum Strom in Kiew

In mehreren Regionen des Landes gebe es wegen der Angriffe Notabschaltungen der Stromversorgung, teilte der staatliche Versorger Ukrenergo mit. In der Hauptstadt Kiew waren nach Angaben von Energieminister Denys Schmyhal von Dienstagabend immer noch 710.000 Verbrauchsstellen ohne Strom. Dringendste Aufgabe sei dort, wieder zu einem verlässlichen Wechsel von Versorgung und Abschaltungen zu kommen.

Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht 137 russische Drohnen, von denen 103 ausgeschaltet worden seien.

Ihrerseits griff die Ukraine die Stadt Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim und mehrere russische Regionen mit Drohnen an. Es gab aber keine Angaben zu größeren Schäden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden./fko/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Wegen China
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen24. Jan. · dpa-AFX
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen
Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdealgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozentgestern, 07:06 Uhr · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Rally von Gold und Silber
"Wir sind schon in der Übertreibung"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News