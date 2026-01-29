Aurubis: Steigende Rohstoffpreise kommen dem Multimetall-Recycler zugute!
Multimetall-Recycling statt reiner Kupferproduktion
Aurubis wird oft vereinfacht als „Kupferhütte“ bezeichnet, doch für Sie als Anleger ist es wichtig zu verstehen, dass der Konzern heute viel mehr ist als das. Das Unternehmen kauft weltweit zwei Arten von Rohstoffen ein: zum einen klassische Kupferkonzentrate (also Roherz aus Minen) und zum anderen in zunehmendem Maße Recyclingmaterialien wie Elektronikschrott, alte Kabel oder industrielle Rückstände. In riesigen Ofenanlagen in Hamburg, Lünen oder im Ausland werden diese Materialien eingeschmolzen. Der entscheidende Punkt hierbei ist die sogenannte Multimetall-Kompetenz. Aurubis holt nicht nur Kupfer aus dem Material, sondern trennt chemisch hochkomplex auch andere wertvolle Elemente wie Gold, Silber, Platin oder Nickel ab. Das macht das Unternehmen weniger abhängig vom reinen Kupferpreis, da es auch Geld mit den „Beifängen“ und den Verarbeitungsgebühren verdient, die Lieferanten für das Recycling zahlen.
|
Discount 140 2026/12: Basiswert Aurubis
DU4A14
Quelle: DZ BANK: Geld 27.01. 12:17:54, Brief 27.01. 12:17:54
|126,63 EUR
|126,73 EUR
|-0,21%
|Basiswertkurs: 154,50 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 01.01.
|Max Rendite
|10,48%
|Discount in %
|17,87%
|Abstand zum Cap in %
|-9,27%
|Max Rendite in % p.a.
|11,47% p.a.
|Cap
|140,00 EUR
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: