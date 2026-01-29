Chartzeit Eilmeldung

Die KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiert

onvista
Quelle: Immersion Imagery/Shutterstock.com

Während sich an den Börsen alles um Chipdesigner, Rechenzentren und KI-Modelle dreht, entscheidet ein einzelner Akteur im Hintergrund darüber, wie schnell dieser Boom tatsächlich vorankommt. Rekordaufträge, steigende Margen und ein prall gefülltes Auftragsbuch zeigen: Der globale KI-Investitionszyklus ist längst in der Realwirtschaft angekommen – und dort gibt es genau einen technologischen Engpass, an dem niemand vorbeikommt.

