IRW-News: ACCESS Newswire: Formerra wird medizinische Compounds von Foster in Europa vertreiben

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Formerra wird medizinische Compounds von Foster in Europa vertreiben

Durch die erweiterte Vereinbarung wird das europäische Portfolio von Formerra im Bereich Gesundheitswesen um lebensrettende Foster®-Compounds erweitert.

PUTNAM, CT UND ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 29. Januar 2026 / Formerra und GEON® Performance Solutions gaben heute eine Vereinbarung bekannt, wonach Formerra zum bevorzugten Vertriebspartner für medizinische Compounds von Foster®, LLC in Europa ernannt wurde. Damit ergänzt Formerra sein bestehendes Vertriebsnetz für diese Materialien in Nord- und Südamerika und kann nun Kunden in allen Regionen bedienen, die dasselbe Produkt benötigen.

Nach der Übernahme von Foster durch GEON im Januar 2025 baut die Vereinbarung auf der langjährigen, globalen Partnerschaft zwischen Formerra und GEON im Bereich flexibler und starrer PVC- und gefüllter Polypropylen-Materialien auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82769/FormerraNR0129English_DE_PRCOM.001.jpeg

Die Einführung des medizinischen Produktportfolios von Foster in Europa stärkt unsere Fähigkeit, Hersteller im Gesundheitswesen in der gesamten Region mit spezialisierten Compounds und lokalem Fachwissen zu unterstützen, das sie benötigen, um sich in komplexen regulatorischen Umgebungen zurechtzufinden, sagte Kelly Wessner, Vice President, Key Accounts, Formerra. Aufbauend auf der Dynamik unserer Partnerschaft in Amerika freuen wir uns, diese bewährten Lösungen nun auch europäischen Kunden anzubieten, die höchste Standards bei Materialien für medizinische Geräte verlangen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung kundenspezifischer medizinischer Polymercompounds liefert Foster hochentwickelte, erstklassige Polymerformulierungen, die auf anspruchsvolle Anforderungen zugeschnitten sind. Das Portfolio umfasst Optionen wie röntgendichte Compounds und Qualitäten, die die Anforderungen der USP-Klasse VI erfüllen und den Erwartungen der ISO 10993 entsprechen. Diese Materialien kommen in kritischen Endanwendungen im gesamten Gesundheitswesen zum Einsatz, darunter implantierbare Produkte und andere hochspezialisierte Anwendungen.

Durch die Erweiterung unseres Foster-Portfolios in Europa mit Formerra können wir die wachsende Nachfrage von Herstellern im Gesundheitswesen in einem der dynamischsten Märkte für medizinische Geräte weltweit bedienen, sagte Arthur Adams, Chief Commercial Officer bei GEON. Diese Expansion unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Innovationen in lebensrettenden Anwendungen weltweit zu unterstützen.

Durch die Aufnahme von Foster®-Compounds in sein europäisches Portfolio kann Formerra seine Kunden im Gesundheitswesen noch besser bedienen und ihnen nicht nur Zugang zu hochentwickelten medizinischen Polymeren bieten, sondern auch fundiertes regulatorisches Fachwissen und reaktionsschnelle Logistik in der gesamten Region.

Formerra wird vom 3. bis 5. Februar 2026 auf der MD&M West in Anaheim, Kalifornien, am Stand 2266 ausstellen.

Wichtige Details

- Formerra wird medizinische Foster®-Compounds in Europa vertreiben.

- Durch diese Vereinbarung erweitert Formerra sein bestehendes globales Angebot an GEON®-PVC- und gefüllten PP-Materialien um maßgeschneiderte medizinische Compounds.

Über Formerra

Formerra ist ein anerkanntes Vertriebsunternehmen für technische Materialien, das die weltweit führenden Hersteller von Polymeren mit Tausenden von Erstausrüstern und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität verbindet. Das Unternehmen verfügt über technische und kaufmännische Kompetenzen und kombiniert in einzigartiger Weise ein breit gefächertes Portfolio mit einer starken Lieferkette, Branchenkenntnissen, Service, erstklassigen E-Commerce-Kenntnissen und Einfallsreichtum. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedensten Branchen bei der Planung, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung neuer und verbesserter Produkte, mit denen mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit möglich wird. Weitere Details finden Sie unter www.formerra.com.

Über GEON Performance Solutions

GEON® Performance Solutions erschließt das Potenzial von Polymeren für die Zukunft. Von biomedizinischen Materialien aus unserem Geschäftsbereich Foster, LLC über Baumaterialien bis hin zu Automobil-, Konnektivitäts- und Haushaltsgeräten - Kunden in diesen Märkten vertrauen auf unser Portfolio an Compound-Lösungen, hochgradig anpassungsfähigen Vinyl-, Polyolefin- und technischen Harztechnologien sowie unseren Full-Service-Auftragsfertigungsdienstleistungen. Mit jeder Formulierung, jeder Zusammenarbeit und jeder Herausforderung gestalten wir die Brillanz von morgen und bieten einen enormen Vorteil, indem wir das Machbare neu definieren. Geon hat weltweit rund 1.200 Mitarbeiter und 15 erstklassige Produktionsstätten mit Hauptsitz in Westlake, Ohio. Weitere Informationen finden Sie unter www.geon.com. Geon ist ein Portfoliounternehmen von SK Capital Partners.

Medienkontakt:

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

Quelle: Formerra

