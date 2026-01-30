DAX zeigt Erholungstendenz – Adidas im Fokus

Der DAX startet mit einer freundlichen Tendenz in den Handel. Der EuroStoxx 50 zeigt dagegen eine leichte Schwäche. Die US‑Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren in der Indikation ebenfalls im Minus. In Asien liegt der Nikkei leicht tiefer.

Makroökonomischer Überblick

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick vor allem auf frische Konjunkturdaten: Am Vormittag stehen das vorläufige deutsche Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal sowie die erstmals geschätzten Eurozonen-Wachstumszahlen an. Beide Veröffentlichungen zählen zu den marktbewegenden Terminen des Tages. Am Nachmittag folgt in Deutschland zudem die vorläufige Inflationsrate für Januar, ein Schlüsselindikator für die weitere geldpolitische Debatte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Adidas startetet freundlicher in den Handel. Der Sportartikelkonzern überzeugt mit Rekordumsätzen und einer deutlich verbesserten Profitabilität. Besonders das angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe sorgt für zusätzlichen Schub. Das Marktumfeld wertet die starken Margen und die robuste Nachfrage als Zeichen, dass Adidas auch in einem herausfordernden Umfeld Preisdisziplin und Markenstärke behauptet. Nordex zeigte sich hingegen leichter. Hintergrund sind Meldungen über eine größere Aktienplatzierung durch einen Großaktionär, die für kurzfristigen Druck sorgt. Auch wenn der Platzierungspreis solide Nachfrage signalisiert, löst die zusätzliche Angebotsmenge zunächst eine Korrektur aus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2ZSD 18,4 26332,260052 Punkte 13,45 Open End Silber Bear UN3YKJ 27,58 134,40 USD 3,46 Open End DAX® Bull UN14XN 11,33 23387,125027 Punkte 21,65 Open End Silber Bull UN3T7Z 1,59 99,542036 USD 22,45 Open End Silber Bull UN3F68 13,87 84,510354 USD 5,06 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Schneider Electric SA Call UG1NUR 0,36 300,00 EUR 10,58 17.06.2026 Bayer AG Call HD1CMP 1,52 30,00 EUR 2,57 17.06.2026 NVIDIA Corp. Call HD4XN0 15,01 200,00 USD 5,32 17.06.2026 Meta Platforms Inc. Call HD4QSK 5,54 720,00 USD 6,12 17.06.2026 Gold Call UN0P7K 43,42 5100,00 USD 5,61 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Newmont Corp. Long UN09SZ 18,93 101,568231 USD 5 Open End Safran S.A. Long HD2XPK 14,63 238,925237 EUR 5 Open End DAX® Short UN0E3J 4,70 25929,450939 Punkte -5 Open End DAX® Long HD6QGD 6,08 21273,889777 Punkte 8 Open End SAP SE Long HD9UER 2,58 109,770456 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2026; 11:00 Uhr;

