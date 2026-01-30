W​e​r​b​u​n​g von
Ölpreis - Brent - Vor wichtigem Ausbruch?

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Vor wichtigem Ausbruch?

Der Ölpreis kann zu Jahresbeginn 2026 deutlich zulegen. Damit drängt sich die charttechnisch entscheidende Frage immer stärker auf, ob das „schwarze Gold“ auf Basis der Tiefpunkte bei knapp 60 USD einen klassischen Doppelboden ausbildet (siehe Chart). Mut macht in diesem Kontext auch das konstruktive Kerzenmuster in Form eines sog. „bullisch engulfing“. Für einen ganz großen Befreiungsschlag hat der Ölpreis allerdings noch ein dickes Brett zu bohren. Gemeint ist die Kombination aus dem Abwärtstrend seit April 2024 sowie der 90-Monats-Linie (akt. bei 72,58/73,14 USD). Gelingt der Ausbruch auf der Oberseite, gewinnt das diskutierte Szenario einer langfristigen Trendwende deutlich an Konturen. Im ersten Anlauf sollte der Ölpreis dann Kurs auf die horizontalen Barrieren bei rund 80 USD nehmen. Jenseits dieses Levels wäre dann auch die große untere Umkehr mit einem Anschlusspotential von weiteren 20 USD vervollständigt. Als enge Absicherung ist im Ausbruchsfall indes der oben genannte Durchschnitt der letzten 90 Monate prädestiniert. Früh im Jahr steht der Ölpreis also vor einer ganz entscheidenden charttechnischen Weggabelung.

Ölpreis - Brent (Monthly)

Chart Ölpreis - Brent
Quelle: LSEG, tradesignal²

5-Jahreschart Ölpreis - Brent

Chart Ölpreis - Brent
Quelle: LSEG, tradesignal²



