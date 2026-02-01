Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund

Obwohl der Optimismus für Aktien groß ist und viele Stimmungsindikatoren sogar Euphorie messen, wird viel darüber diskutiert, ob es nicht einen Abschwung bei den Aktien geben müsste. Allein die Bewertungen, die sich in der Höhe von historischen Höchstwerten befinden, teilweise sogar darüber – schaut man sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis im S&P-500-Index an –, lösen solche Diskussionen zwangsläufig aus.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung