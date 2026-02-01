Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund
Acatis · Uhr
Viele Marktteilnehmer denken, damit Kurs aufhören zu steigen, brauche es einen Auslöser. Tatsächlich aber sind in der Vergangenheit viele Haussen ohne offensichtlichen Grund geendet. Das könnte auch diesmal so sein.
Quelle: Who is Danny/Shutterstock.com
Obwohl der Optimismus für Aktien groß ist und viele Stimmungsindikatoren sogar Euphorie messen, wird viel darüber diskutiert, ob es nicht einen Abschwung bei den Aktien geben müsste. Allein die Bewertungen, die sich in der Höhe von historischen Höchstwerten befinden, teilweise sogar darüber – schaut man sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis im S&P-500-Index an –, lösen solche Diskussionen zwangsläufig aus.
