Social-Media-Konkurrenz

Zalando auf Talfahrt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Warnung eines Analysten vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke hat am Dienstag die Anleger von Zalando verängstigt. Die Titel des Online-Modehändlers sackten als Dax-Schlusslicht um zuletzt mehr als neun Prozent ab. Der Kurs fiel auf das niedrigste Niveau seit Ende November.

Luke Holbrook von Morgan Stanley verwies in einer Studie vor allem auf E-Commerce-Angebote der Videoplattform Tiktok. Deren Expansion in den USA verlaufe derzeit erfolgreicher als der Markteintritt in Großbritannien im Jahr 2021, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er merkt an, dass die Expansion nach Europa nach dieser Erfahrung schneller voranschreiten dürfte - und nannte dabei Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland als Zielländer./tih/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando

Das könnte dich auch interessieren

US-Markt im Hintertreffen?
Die Weltwirtschaft treibt die Börsengestern, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Die Weltwirtschaft treibt die Börsen
United Health, CVS, Humana
Medicare-Pläne lassen Aktien der US-Krankenversicherer einbrechen27. Jan. · dpa-AFX
Medicare-Pläne lassen Aktien der US-Krankenversicherer einbrechen
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach27. Jan. · dpa-AFX
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News