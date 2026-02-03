Chipzulieferer Siltronic sieht weiterhin schwieriges Geschäftsumfeld

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. 2026 werde von Preisdruck außerhalb von Langfristverträgen sowie von negativen Wechselkurseffekten geprägt sein, hieß es vom Unternehmen am Dienstag im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2025. Zudem habe es Lieferverschiebungen von Anfang 2026 ins Schlussquartal 2025 gegeben und die Schließung der Fertigung für bestimmte kleinere Wafer in Burghausen im vergangenen Jahr werde Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund traut sich die Beteiligung von Wacker Chemie noch keine detaillierte Prognose für das neue Jahr zu. Anleger müssen sich wohl bis zur Vorlage der endgültigen Jahreszahlen im März gedulden.

2025 sank der Umsatz des Chipzulieferers um 4,7 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Davon blieben 23,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig; konkret sind das 317 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist jeweils etwas mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet, was allerdings auch an den Lieferschiebungen ins Schlussquartal 2025 hinein liegen könnte./mis/stk