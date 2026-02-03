WDH/Durststrecke vorbei: Sartorius auch für 2026 positiv gestimmt

(Im 3. Absatz, 1. Satz wurde ein überflüssiger Redigierrest gestrichen)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius will 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. So soll der währungsbereinigte Umsatz um rund fünf bis neun Prozent steigen, mitgerechnet ist der jüngste Zukauf des Mikrogewebespezialisten Mattek und US-Zölle. Die zuletzt kurzzeitig dämpfenden Branchenfaktoren verlören inzwischen an Einfluss und Wachstumstreiber für den Life-Science-Markt würden wieder an Bedeutung gewinnen, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag mit.

2025 hatte das Göttinger Unternehmen seinen Erlös laut vorläufigen Berechnungen zu konstanten Währungen um 7,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro steigern können, nominal betrug das Plus rund 5 Prozent. Treiber war vor allem der starke Lauf im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, aber auch das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten erholte sich von einem Nachfrageknick.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Berichtszeitraum konzernweit auf 1,05 Milliarden Euro, nach 0,945 ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge kletterte von 28 auf 29,7 Prozent. Damit traf der Konzern die Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 154,9 Millionen Euro an, ein Jahr zuvor waren es 84 Millionen gewesen. Für 2026 peilt Konzernchef Michael Grosse nun an, die operative Marge leicht über 30 Prozent zu steigern./tav/jha/