Alphabet kündigt gigantische KI-Investments an - Aktie etwas schwächer

Der Tech-Riese Alphabet hat am Mittwochabend Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Dabei übertraf die Google-Mutter die Erwartungen des Marktes merklich. Zudem kündigte der Konzern massive KI-Investitionen an. Die Aktie fand nachbörslich keine klare Richtung.

Von Umsätzen von fast 114 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2025 blieben je Aktie 2,82 Dollar Gewinn übrig. Auf den wichtigen Bereich der Dienstleistungen, mit der Google-Suche und Plattformen wie Youtube, entfielen davon 95,9 Milliarden Dollar. Auch die Cloud-Sparte erlöste mit 17,7 Milliarden Dollar aber etwas mehr als erwartet.

Die Analysten hatten nur Umsätze von 111,5 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 2,64 Dollar prognostiziert. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern 96,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Davon blieben damals 2,15 Dollar Gewinn je Anteil.

Im Vorquartal hatte Alphabet erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar beim Umsatz geknackt. Vorrangig verdient Alphabet seine Umsätze über Werbung und Abonnements, beispielsweise auf der Videoplattform Youtube. Auf dieses Segment entfielen zuletzt 85 Prozent der Umsätze.

Allerdings wuchs die Sparte Cloud Computing mit zuletzt 34 Prozent im Jahresvergleich mehr als doppelt so schnell. Hier bündelt Alphabet auch seine Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Im Schlussquartal betrug das Wachstum sogar Prozent.

Hier will Alphabet auch noch viel mehr Kapital investieren. Im vierten Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen um satte 95 Prozent zum Vorjahr. Für das Jahr 2026 sagt Alphabet nun Investments zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar voraus. Analysten hatten lediglich mit knapp 120 Milliarden gerechnet.

Damit schockte Alphabet den Markt zunächst. Die Aktie fiel nachbörslich in der Spitze um 7,5 Prozent. Allerdings pendelte sich der Kurs wieder ein und notierte zuletzt nur leicht schwächer. Im regulären Handel noch hatte Alphabet in einem insgesamt schwächeren Markt 1,9 Prozent. Die Investitionsoffensive trieb nachbörslich auch die Kurse von KI-Ausrüstern wie Nvidia, AMD oder Broadcom nach oben.

Alphabet holt im KI-Rennen auf

Lange schien der Konzern dem Wettbewerb bei KI hinterherzuhinken, wenngleich die hauseigene KI Gemini zu den frühesten Konkurrenten zu KI-Apps wie ChatGPT zählt. Trotzdem zählte der Markt Alphabet lange weniger zu den Gewinnern – unter anderem, weil durch KI-Modelle das Kerngeschäft mit Suchmaschinenwerbung gefährdet schien.

Mittlerweile hat sich die Stimmung zugunsten von Alphabet gedreht. Auf Sicht von zwölf Monaten hat die Aktie (in Dollar) 63,4 Prozent zugelegt und damit andere Tech-Titel wie Meta, Microsoft oder Amazon klar abgehängt. Ein Großteil dieser Gewinne entfallen auf das letzte Jahresviertel 2025.