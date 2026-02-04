Devisen: Eurokurs pendelt im US-Handel um 1,18 Dollar

dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel leicht nachgegeben und ist um die Marke von 1,18 US-Dollar gependelt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1808 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1820 (Dienstag: 1,1801) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8460 (0,8473) Euro.

Der Eurokurs hat in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu Dollar zugelegt und übersprang Ende Januar erstmals wieder seit Sommer 2021 die Marke von 1,20 Dollar. Nach der Nominierung von Kevin Warsh als Chef der US-Notenbank Fed gab er dann wieder etwas nach./ck/he

