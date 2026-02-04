Dynamischer Ausbruch bei den Regionalbanken – und welcher Index profitieren könnte

IAT ist der Ticker für den iShares ETF auf US-Regionalbanken. Dieser ETF hat in den letzten Tagen einen sehr dynamischen Ausbruch zur Oberseite gezeigt und steigt auf den höchsten Kurs seit April 2022. Durch die entstandene Chartformation – eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als trendfortsetzende Formation, liegt das theoretische Kursziel des ETF bei rund 69 USD. Zwar trifft der Kurs im großen Zeitfenster nun auf ein par bedeutende Widerstände, aber die aktuelle Stärke aus dem Sektor der Regionalbanken in den USA unterstützt ein Handels-Setup, dass sich in einem ganz speziellen Index entwickelt hat. Welcher Index das ist, und welchen Trade ich nun im Chartzeit Trading-Depot umsetze, das lest ihr in diesem Artikel.

