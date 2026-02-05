Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag auch im US-Handelsverlauf kaum bewegt. Nachdem er sich bereits nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert zeigte, wurde er zuletzt mit 1,1796 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1798 (Mittwoch: 1,1820) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8476 (0,8460) Euro.

Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit./ck/he