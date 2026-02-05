EQS-News: BIKE24 übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – starkes Wachstum im vierten Quartal

EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

BIKE24 übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – starkes Wachstum im vierten Quartal



BIKE24 übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – starkes Wachstum im vierten Quartal

Dresden, 5. Februar 2026

– Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat im Geschäftsjahr 2025 gemäß vorläufiger und ungeprüfter Finanzinformationen eine deutliche Verbesserung von Umsatz und adjustiertem EBITDA erzielt.

Insgesamt erreichte BIKE24 nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von EUR 289,1 Mio. sowie ein adjustiertes EBITDA in Höhe von EUR 14,5 Mio.

Maßgeblich hierfür waren unerwartet hohe Umsätze im Rahmen der Black-Friday-Kampagne, ein sehr starkes Fahrradgeschäft sowie eine insgesamt positive Entwicklung in den Hauptmärkten der DACH-Region und in den lokalisierten Märkten.

„Die sehr starke Nachfrage rund um Black Friday, die anhaltend positive Entwicklung im Fahrradgeschäft sowie in den lokalisierten Märkten bestätigen die Attraktivität unseres Angebots und die Wirksamkeit unserer Marktstrategie“, sagt Andrés Martin-Birner, CEO.

BIKE24 wird im Rahmen der Veröffentlichung der vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 am 26. März 2026 weitere Details zur Entwicklung im Berichtszeitraum bekannt geben.

**Investor Relations Kontakt**

Bike24 Holding AG

Breitscheidstraße 40

01237 Dresden

E-Mail: ir@bike24.net

**Über die Bike24 Holding AG**

Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Bike24 Holding AG und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „BIKE24“) betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, Prospekten, Präsentationen, Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen verbal tätigen. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des BIKE24-Managements und betreffen Gegebenheiten, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von BIKE24 liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere in den Kapiteln über das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem und Chancen & Risiken des Geschäftsberichts und den korrespondierenden Kapiteln im Halbjahresfinanzbericht – beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, eintreten oder zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen sich nicht erfüllt haben, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von BIKE24 (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, übernimmt BIKE24 keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

