Konjunkturdaten
Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Pixel Stock/Shutterstock
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Dezember etwas stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,5 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.
Im November waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 1,3 Prozent. Hier war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/mis
