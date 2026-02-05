IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper nimmt umfangreiches Bohrprogramm auf der Entdeckung Thira, Projekt Poplar, auf

IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper nimmt umfangreiches Bohrprogramm auf der Entdeckung Thira, Projekt Poplar, auf

Vancouver, British Columbia, 4. Februar 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten auf dem Projekt Poplar (das Projekt Poplar oder Poplar) im Zentrum von British Columbia nun begonnen haben. Es sind Bohrungen über insgesamt bis zu 8.000 Metern mit zwei Bohrgeräten geplant, wobei der Fokus auf der Erweiterung des kürzlich entdeckten Porphyr-Kupfer-Molybdän-Systems Thira und der Evaluierung weiterer vorrangiger Porphyrziele im gesamten Alterationskorridor Thira liegen wird.

HIGHLIGHTS

- Umfangreiches Bohrprogramm hat begonnen: Die Winterbohrungen auf dem Projekt Poplar haben begonnen. Geplant sind bis zu 8.000 Bohrmeter in etwa 16 Bohrlöchern, die auf eine Erweiterung der Kupfer-Molybdän-Entdeckung Thira und die Bewertung weiterer vorrangiger Porphyrziele abzielen.

- Erweiterung der Entdeckung Thira: Die Bohrungen bei Thira sind darauf ausgerichtet, die laterale und vertikale Ausdehnung der im Jahr 2025 entdeckten, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierung sowie die geologischen und strukturellen Kontrollen in höhergradigen Zonen zu bewerten. Wichtig ist, dass die Mineralisierung bei Thira in seitlicher Richtung und in die Tiefe weiterhin offen ist.

- Suche nach weiteren Porphyren innerhalb des Alterationskorridors Thira: Ein zweites Bohrgerät evaluiert weitere Porphyrziele bei Camp Lake und Copper Pond entlang des mehr als 8 Kilometer langen Alterationskorridors Thira. Die Ziele stützen sich auf übereinstimmende Anomalien der Aufladbarkeit und Leitfähigkeit, eine ausgedehnte hydrothermale Alteration und geochemische Signaturen, die mit Porphyr-Kupfer-Molybdän-Systemen übereinstimmen.

Wir sind sehr begeistert, unser Winterbohrprogramm 2026 im gesamten Alterationskorridor Thira zu starten, kommentierte Steve Blower, VP Exploration. Die oberflächennahe Entdeckung Thira ist ein überzeugendes Porphyr-Kupfer-Molybdän-System, dessen Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt. Auch die benachbarten Ziele bei Camp Lake und Copper Pond haben aufgrund ihrer Nähe zu Thira und ihrer ähnlichen geophysikalischen Signaturen hohe Priorität. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über den Fortschritt der Bohrungen auf dem Laufenden zu halten.

Bohrpläne

Das Phase-1-Winterbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Poplar umfasst bis zu 8.000 Meter an Kernbohrungen in ca. 16 Bohrlöchern innerhalb des ausgedehnten Alterationskorridors Thira (Abbildung 1). Zwei Diamantkernbohrgeräte wurden zum Standort gebracht und bringen derzeit die ersten beiden Bohrlöcher nieder. Das Bohrprogramm umfasst:

1. Eine Reihe von Stepout-Bohrungen, die konzipiert wurden, die laterale und vertikale Ausdehnung der bekannten porphyrischen Kupfer-Molybdän-Mineralisierung bei der Entdeckung Thira zu untersuchen (z. B. 237,3 Meter mit 0,51 % CuÄq* (0,36 % Cu, 0,02 % Mo, 1,19 g/t Ag und 0,06 g/t Au) aus 117,7 Meter Bohrtiefe in TH25-145, siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025). Die Bohrungen werden auch die strukturellen und/oder lithologischen Kontrollen der höhergradigen Kupfermineralisierung untersuchen (z. B. 77,0 Meter mit 0,55 % CuÄq* (0,43 % Cu, 0,01 % Mo, 1,48 g/t Ag und 0,09 g/t Au) aus 124,0 Meter Bohrtiefe in TH25-145) innerhalb des Porphyrsystems Thira.

2. Eine Reihe von Explorationsbohrungen, die auf die Untersuchung der mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Kupfer-Molybdän-Mineralisierung an zwei kürzlich definierten vorrangigen Zielen (Copper Pond und Camp Lake) im Streichen der Entdeckung Thira ausgerichtet sind (siehe Pressemitteilung vom 14. Januar 2026, Abbildung 2).

*Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 20,00 US$/Pfund Mo, 2.000 US$/Unze Au und 22 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. Metallurgische Testarbeiten wurden am Kern von Thira nicht durchgeführt, daher ist es ungewiss, welche Metalle in potenziellen Konzentraten enthalten wären - die Gewinnungsraten sind konzeptioneller Natur. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. CuÄq % = Cu % + (Au g/t x (Au-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Au-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 22,04623]) + (Ag g/t x (Ag-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Ag-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 22,04623] + (Mo-Gehalt % x (Mo-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Mo-Preis US$/Pfund x 2204,623] / [Cu-Preis US$/Pfund x 2204,623]). Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 10 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwerk-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82864/VCU_020426_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte des Projekts Poplar mit Lage des Zielgebiets Thira und den zuvor erfassten MobileMT-Daten1. Der Bereich, der von der augenscheinlichen Anomalie mit hoher Leitfähigkeit umgeben ist, markiert den Verlauf des Alterationskorridors von Thira, der im Mittelpunkt des bevorstehenden 8.000 Meter umfassenden Bohrprogramms stehen wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82864/VCU_020426_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Karte mit den Ergebnissen der Aufladbarkeit (Planansicht in 100 Meter Tiefe) aus dem neuen 3D-Modell der invertierten Aufladbarkeit mit Daten aus den DCIP-Untersuchungen der Jahre 2024 und 2025 im gesamten Alterationskorridor Thira (siehe Pressemitteilung vom 14. Januar 2026). Zu den zu evaluierenden vorrangigen Bohrzielen gehören Thira, Camp Lake und Copper Pond. Die Lage der wichtigsten Zielgebiete sowie die Lage historischer kurzer Bohrlöcher sind dargestellt. Die Ergebnisse der Bohrlöcher TH25-138 und TH25-145 wurden bereits veröffentlicht (siehe Pressemitteilungen vom 22. Juli 2025 und 20. Oktober 2025). Die Quellen der historischen Daten finden Sie im untenstehenden Quellennachweis2,3.

Projekt Poplar

Das 44.200 Hektar große Projekt Poplar im Zentrum von BC umfasst mit einem Inselbogen in Zusammenhang stehendes Vulkan-, Sediment- und Intrusivgestein aus dem Mesozoikum, das als aussichtsreich für eine porphyrische Kupfer- und Goldmineralisierung gilt. Neben dem Ziel Thira beherbergt das Projekt auch die Lagerstätte Poplar, eine oberflächennahe, mit einer mit Porphyr in Zusammenhang stehenden Kupfer- und Goldmineralisierung. Das Ziel Thira befindet sich ca. 10 km südlich der Lagerstätte Poplar. Vizsla Copper hat die Option, durch eine Reihe von Investitionsverpflichtungen und jährliche Barzahlungen bis 2027 eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Portfolio des Unternehmens bietet sowohl Zugang zu fortgeschrittenen polymetallischen VMS-Systemen als auch zu großen Porphyr-Kupfer-Gold-Chancen. Es konzentriert sich in erster Linie auf sein VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas und seine Porphyr-Projekte Poplar und Woodjam im zentralen und südlichen British Columbia. Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in den stabilen Bergbauregionen Alaska und British Columbia zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., dem technischen Berater von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Dr. Leslie ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen sind historischer Natur und wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, von denen angenommen wird, dass sie korrekt sind. Die historischen technischen Informationen wurden von Vizsla Copper nicht verifiziert und können in einigen Fällen nicht überprüfbar sein.

Quellennachweis

1. Henneberry, T.R. (2024), Data acquisition and processing report, Helicopter Borne MobileMT Electromagnetic and Magnetic Survey, Assessment Report Indexing System, Report 41614, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

2. Wagner, D. (1995), Soil sampling and percussion drilling on the Thira Property, Omineca Mining District, BC, Assessment Report Indexing System, Report 24109, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

3. Wagner, D. (1996), Assessment report, Diamond drilling on the Thira Property, Omineca Mining District, BC, Assessment Report Indexing System, Report 24392, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTGERICHTETE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder erwartet, dass sie eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Abwandlungen oder durch die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. deren Verneinungen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen von Dritten sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen abweichen, darunter unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte, Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, Fragen im Zusammenhang mit Landrechten und Konsultationen der Ureinwohner, die Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern, die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen der Explorationsaktivitäten, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material, der Ausfall von Ausrüstung, Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturereignissen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82864

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82864&tr=1

