Aktien New York Schluss: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf etwas über 50.219 Zähler gestiegen war, beendete er den Handel mit plus 0,04 Prozent beim Stand von 50.135,87 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,47 Prozent auf 6.964,82 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,77 Prozent auf 25.268,14 Punkte und setzte so seine bereits am Freitag eingeleitete Erholung fort. Davor hatten es Technologiewerte tendenziell schwerer als Standardwerte, Anleger schichteten vor allem aus Sorge vor zu hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in traditionellere Werte um.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte.

Wie es um die Wirtschaft bestellt ist, dürften zur Wochenmitte der verspätete Arbeitsmarktbericht für Januar sowie am Ende der Arbeitswoche die Inflationsdaten zeigen. Beide Veröffentlichungen sind mit Blick auf die Zinsentwicklung wichtig./ajx/he