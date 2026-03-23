Märkte in Turbulenzen

Ein Leser des onvista-Newsletters "Schlusskurs" hat mich am Freitag gefragt, ob es sinnvoll sei, das eigene Depot jetzt gegen Kursverluste abzusichern – mithilfe von Put-Optionsscheinen beispielsweise. Wer sich heute den Markt anguckt, könnte das durchaus für eine gute Idee halten: Der Krieg im Iran und die damit verbundene Blockade der für die Weltwirtschaft so wichtigen Schifffahrts-Route durch die Straße von Hormus belastet Aktien, Anleihen, Gold und sogar Bitcoin stark.

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