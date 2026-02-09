ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen

dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Novo Nordisk (ADR)
Barclays
BARCLAYS ADR
Novo Nordisk

