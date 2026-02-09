ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Novo Nordisk auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Kronen
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der starke Start des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Tablettenform habe sich nach der wetterbedingten Störung nun fortgesetzt, schrieb James Gordon am Montag nach Auswertung der Vorwochendaten. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei zudem vom Tisch./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:18 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis