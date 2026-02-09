Armenien und USA vereinbaren Atomkooperation

ERIWAN (dpa-AFX) - Armenien und die USA haben bei einem Besuch von US-Vizepräsident JD Vance in Eriwan eine milliardenschwere Kooperation in der Atomenergie vereinbart. Damit dringen die USA in eine Domäne Russlands vor, das bisher die Technik für das einzige Kernkraftwerk der Südkaukasusrepublik geliefert hat.

Das Abkommen erlaube US-Technikexporte im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) sowie Verträge über nuklearen Brennstoff und Wartung für vier Milliarden US-Dollar. Das sagte Vance nach einem Treffen mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan. "Das bedeutet: kleine modulare Reaktoren", sagte er. Die USA hätten genügend Vertrauen zu Armenien, ihm diese neue Technologie zu liefern.

Friedensschluss unter Trumps Augen

Unter den Augen von US-Präsident Donald Trump hatten die seit Jahrzehnten verfeindeten ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien vergangenes Jahr Frieden geschlossen. Trumps Führung setzt auf ökonomischen Aufschwung in der geopolitisch wichtigen Region, zu der auch Iran und die Türkei gehören.

Als Militärhilfe werden die USA Aufklärungsdrohnen vom Typ V-Bat an Armenien liefern, sagte Vance. Er soll auf seiner Reise auch Aserbaidschan besuchen.