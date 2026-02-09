EQS-News: Personalie: Inga Stein-Barthelmes zur Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH bestellt

EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung / Schlagwort(e): Personalie

Personalie: Inga Stein-Barthelmes zur Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH bestellt

09.02.2026



Berlin, 09.02.2026. Der Aufsichtsrat der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH unter dem Vorsitz von Dr. Jürgen Allerkamp hat Inga Stein-Barthelmes zum Mitglied der HOWOGE-Geschäftsführung bestellt.

Inga Stein-Barthelmes nimmt ihre Tätigkeit zum 1. April 2026 auf und verantwortet künftig die technischen Unternehmensbereiche der HOWOGE.

Sie folgt auf Ulrich Schiller, der das Unternehmen nach sieben Jahren zum 31. März 2026 auf eigenen Wunsch verlässt. Inga Stein-Barthelmes wird das landeseigene Unternehmen gemeinsam mit Jörg Kotzenbauer führen.

Die Diplom-Volkswirtin wechselt von der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, wo sie als Direktorin und Prokuristin den Bereich Bundesbau leitete. In dieser Funktion verantwortete die gebürtige Berlinerin die Steuerung von Großprojekten wie Wohnungsneubau, Kasernenbauten sowie Quartiers- und Stadtentwicklungsprojekte inkl. Schulbauten. Darüber hinaus entwickelte und implementierte sie im Rahmen ihrer Tätigkeit neue Ansätze für klima- und ressourcenschonendes Bauen sowie nachhaltige Gebäudebewirtschaftung.

Zuvor war sie u. a. Geschäftsführerin der planen-bauen 4.0 GmbH. Beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. baute sie den Geschäftsbereich Politik, Kommunikation und Presse auf. Davor war sie in leitenden Funktionen bei der Bundesarchitektenkammer e.V. sowie als Geschäftsführerin der D.A.V.I.D. GmbH tätig.

Inga Stein-Barthelmes wird die technischen Unternehmensbereiche der HOWOGE führen, dazu zählen das Asset- und Portfoliomanagement, der Schulbau, der Neubau, das Technische Management, das Bestandsmanagement sowie weitere Bereiche.

„Mit Inga Stein-Barthelmes haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen, die eine ausgewiesene Expertise aus dem politischen, wirtschaftlichen und baulichen Kontext mitbringt. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Wachstumskurs der HOWOGE konsequent fortsetzen und weiter stärken“, erklärt Dr. Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Aufsichtsrates der HOWOGE.

Über die HOWOGE

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 82.150 Wohnungen (Stand: 30.06.2025) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubau und Großsanierungen von Schulen.

„Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt.“

